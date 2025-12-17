В України нарешті з’явилися козирні карти: чи зміниться тепер позиція США

Президент США Дональд Трамп любить розповідати про те, що в України немає карт на руках для того, щоб далі продовжувати війну і домогатися відстоювання своєї позиції. Проте останні події можливо дещо змінили ситуацію. Мова про те, що українські безпілотники втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі. Вперше в історії підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". А відео Зеленського з Куп’янська може стати ще однією "козирною" картою України. Чи можуть ці останні події змінити, як хід переговорів щодо України, так і позицію США? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Поки Трамп контролює і Сенат, і Конгрес – нічого не буде змінено

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що насправді жодні обставини не можуть змінити позицію Дональда Трампа по Україні.

"Хіба буде другий Перл-Харбор і росіяни зійдуть з глузду і атакують бази НАТО зі смертями американських солдат. Тоді Дональд Трамп буде змушений хоч якось змінити свою ізоляціоністську і – українофобську позицію. До чого нічого змінена не буде", – зазначив експерт.

Микола Мельник продовжує, так само не буде змін до того моменту, доки Дональд Трамп буде контролювати обидві палати парламенту.

"Поки Трамп контролює і Сенат, і Конгрес – нічого не буде змінено. Відповідно, українцям треба налаштуватися на ті тенденції, які є зараз, тобто мінімізація допомоги з боку США і доволі слабка допомога з боку Європейського Союзу", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Тепер тут немає дрібниць

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, що й справді, як мінімум "чотири карти" на столі. Три нафтових родовища, і один підводний човен. "Варшавянка" взагалі ознаменувала новий етап війни на Чорному морі: підводно-дроновий.

"Ще одну карту привіз особисто український президент. Мова про легендарне відео біля стелі Куп'янська. Як від нього плющило російських ворогів та українських колаборантів. А все чому? Бо мова про те, що бункерний дід вже встиг "взяти" місто та ще і пообіцяти його долю іншим українським містам. Все це не символи, не випадковість, не "піар", про який кричать контужені неіснуючими поки виборами українські політики. Це стратегія. Стратегія переговорів, яка покликана мобілізувати усіх потенційно-союзних Україні політиків для важливої справи", – зазначив експерт.

Він зазначає, що ж до переговорів, то ми всі прекрасно розуміємо, що таке є США та їхня нинішня адміністрація, чого від них чекати, але сама риторика команди Дональда Трампа змінилася.

"Місце грубого та примітивного тиску зайняла риторика про "прекрасні переговори" та численні обіцянки благ для України. Зрозуміло, це ще і тому, що риторика трампістів ("рашка лише наступає і все захоплює") виявилася не зовсім відповідною дійсності. Це дозволило знову "оживити" європейців, які нарешті ухвалили рішення про безстроковий арешт російських активів у ЄС. "Грейт діл" по розподілу російських активів між адміністрацією Трампа та росіянами дещо "підвис". Тут немає дрібниць. Все важливе, все має значення, все на щось впливає", – підсумував політолог.

