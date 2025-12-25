«Варвари, які в Бога не вірять»: Зеленський розповів Патріарху Варфоломію про російські удари

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Глава держави подякував предстоятелю церкви за щире привітання для українців із Різдвом, "за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль".

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

При цьому під час розмови згадали про те, що навіть у Святвечір та Різдвяну ніч російська армія не припиняла жорстоких ударів по Україні, у тому числі по енергетиці та людях. Через це у багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла.

Президент наголосив, що вдень на Різдво росіяни знову завдали ударів по містах сходу України.

"У Чернігові фактично в час нашої розмови з Патріархом надавали допомогу пораненим від влучання російського дрона у звичайний житловий будинок. Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості", — зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна протидіятиме російській війні та агресії "так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває".

"Вдячний за готовність Його Всесвятості й надалі допомагати всім мирним зусиллям. Христос народився! Славімо Його!", — додав Зеленський.

