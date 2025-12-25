«Варвары, которые в Бога не верят»: Зеленский рассказал Патриарху Варфоломею о российских ударах

Президент Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава государства поблагодарил предстоятеля церкви за искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, "за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий".

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

При этом во время разговора вспомнили о том, что даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала жестоких ударов по Украине, в том числе по энергетике и людям. Поэтому во многих наших городах и селах действуют графики отключений света.

Президент подчеркнул, что днем на Рождество россияне снова нанесли удары по городам востока Украины.

"В Чернигове фактически во время нашего разговора с Патриархом оказывали помощь раненым от попадания российского дрона в обычный жилой дом. Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые в конце концов и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще совсем этого не стесняется. Напротив, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости", — отметил Зеленский.

Президент заверил, что Украина будет противодействовать российской войне и агрессии "так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, страдающих тем, что война продолжается".

"Благодарен за готовность Его Всесвятости и дальше помогать всем мирным усилиям. Христос родился! Славим Его!", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", во время традиционного рождественского обращения Urbi et Orbi ("Городу и миру") Папа Римский Лев XIV призвал Россию и Украину выявить "мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога" для завершения войны. Понтифик зачитал послание с балкона Собора Святого Петра в Ватикане. В это время на площади собрались тысячи верующих и паломников.