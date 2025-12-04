Волонтерка та блогерка Марія Берлінська зауважує що якщо зараз на шкалі від 0% до 100% поставити ймовірність реального, стабільного перемир’я в найближчі 6-12 місяців — ймовірність: ~20-30%.

Варто не покладатися на перемир’я а готувати два плани – Берлінська

"Так, існують вагомі обставини й тиск, які можуть підштовхнути переговори.

Але ризики, мотивації сторін, нестабільна довіра й внутрішня політика — усе це дуже сильно зменшує шанси на тривале, справедливе перемир’я", – зазначає Берлінська.

За її словами, необхідно паралельно готувати як дипломатичний, так і оборонний план – не покладатися лише на перемир’я.

"Вимагати чітких гарантій, міжнародного моніторингу і механізмів (!) реагування на порушення.

Досягати перемир’я тільки як етапу — не як кінцевої мети: використовувати його для зміцнення позицій, відновлення, підготовки до переговорів на наших умовах", – наголошує волонтерка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські воєнкори-пропагандисти почали писати у телеграм-каналах про те, що армія РФ готує наступ на Чернігів, а також на Харків, збоку Вовчанського напрямку. Пропагандисти наголошують, що ці лінії оборони в України менш укріплені, а також у ЗСУ немає людей, щоб тримати ці наступи.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що те, що росіяни поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" — це частина когнітивної операції проти України.