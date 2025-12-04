Волонтер и блогер Мария Берлинская замечает что если сейчас на шкале от 0% до 100% поставить вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев — вероятность: ~20-30%.

Стоит не полагаться на перемирие, а готовить два плана – Берлинская

"Да, существуют веские обстоятельства и давление, которые могут подтолкнуть переговоры.

Но риски, мотивации сторон, нестабильное доверие и внутренняя политика – все это очень сильно уменьшает шансы на длительное, справедливое перемирие", – отмечает Берлинская.

По ее словам, необходимо параллельно готовить как дипломатический, так и оборонный план – не полагаться только на перемирие.

"Требовать четких гарантий, международного мониторинга и механизмов (!) реагирования на нарушения.

Достигать перемирие только как этапа — не как конечной цели: использовать его для укрепления позиций, восстановления, подготовки к переговорам на наших условиях", – отмечает волонтер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военкоры-пропагандисты начали писать в телеграм-каналах о том, что армия РФ готовит наступление на Чернигов, а также на Харьков, со стороны Волчанского направления. Пропагандисты отмечают, что эти линии обороны у Украины менее укреплены, а также в ВСУ нет людей, чтобы держать эти наступления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что то, что россияне распространяют нарративы о "подготовке наступления на Чернигов" — это часть когнитивной операции против Украины.