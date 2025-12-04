Російські воєнкори-пропагандисти почали писати у телеграм-каналах про те, що армія РФ готує наступ на Чернігів, а також на Харків, збоку Вовчанського напрямку. Пропагандисти наголошують, що ці лінії оборони в України менш укріплені, а також у ЗСУ немає людей, щоб тримати ці наступи.

Росіяни готують наступ на Харків та Чернігів: що відомо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що те, що росіяни поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" — це частина когнітивної операції проти України.

"Також вона привʼязана до дипломатичних процесів і тактики росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США. Мета – додатковий тиск на українське суспільство, а також інформаційна імітація здатності російської армії "перемагати всюди на фронті". Зазначу, що реальних сил і засобів у росіян наступати саме на Чернігів — немає. Також Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, СОУ зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов спростував чутки по те, що на Харків насувається ворожий наступ, а також немає необхідності евакуюватися з Харкова, наголосив він під час телемарафону.

"Бо це, насправді, теж війна, інформаційна війна, і вона впливає на людей, особливо впливає на людей такого похилого віку. Ми це чудово розуміємо і дійсно звертаємося до людей, не прислуховуватися до цієї інформації, яка розповсюджується на деяких телеграм-каналах чи щось розсилають в телефон.

Перш за все, розсилають, що буде наступ, розсилають те, що буде оточення міста Харкова, чи не буде ніяких комунальних послуг, збирайтесь, виїжджайте. Хтось піддається, хтось не піддається цьому, але на настрій людей це, звісно, впливає. Тому я дуже прошу, користуючись зараз нагодою, мешканців Харкова – не прислуховуватися до цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам Харківської міської ради", – наголосив Терехов.