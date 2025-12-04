Российские военкоры-пропагандисты начали писать в телеграм-каналах о том, что армия РФ готовит наступление на Чернигов, а также на Харьков, со стороны Волчанского направления. Пропагандисты отмечают, что эти линии обороны у Украины менее укреплены, а также в ВСУ нет людей, чтобы держать эти наступления.

Россияне готовят наступление на Харьков и Чернигов: что известно

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что то, что россияне распространяют нарративы о "подготовке наступления на Чернигов" – это часть когнитивной операции против Украины.

"Также она привязана к дипломатическим процессам и тактике россии по давлению на Украину и затягиванию усилий США. Цель – дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности русской армии "побеждать повсюду на фронте". Отмечу, что реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов – нет. Также Силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, провокации врага в пограничье прекращаются силой. Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее по Сумам и Харькову. Напомню, СОУ остановили россиян, у которых не было сил наступать на большие города", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Харьковский городской голова Игорь Терехов опроверг слухи о том, что на Харьков надвигается враждебное наступление, а также нет необходимости эвакуироваться из Харькова, подчеркнул он во время телемарафона.

"Потому что это, на самом деле, тоже война, информационная война, и она влияет на людей, особенно влияет на пожилых людей. Мы это прекрасно понимаем и действительно обращаемся к людям, не прислушиваться к этой информации, которая распространяется на некоторых телеграм-каналах или что-то рассылают в телефон.

Прежде всего, рассылают, что будет наступление, рассылают то, что будет оцепление города Харькова, не будет ли никаких коммунальных услуг, собирайтесь, уезжайте. Кто поддается, кто не поддается этому, но на настроение людей это, конечно, влияет. Поэтому я очень прошу, пользуясь сейчас возможностью, жителей Харькова – не прислушиваться к этим фейкам, а доверять только официальным ресурсам Харьковского городского совета", – подчеркнул Терехов.