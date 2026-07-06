Варіантів більше не залишилося: що приведе Україну до миру

У ніч на 6 липня Росія завдала масованої атаки по території України. З даними Повітряних сил ЗС України, найбільше засобів ураження війська РФ спрямували на Київ.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що російські обстріли українських міст — це не “стихійне лихо”, котре можна просто перечекати. На його думку, для того, щоб вони припинились, якогось тимчасового перемирʼя буде недостатньо. Лише тривалий мир — а цього можна добитися лише після переваги на полі бою, пояснив військовий.

“Єдиний спосіб помститись за жертв таких обстрілів — взяти зброю і знищувати ворогів у більшій в десятки разів кількості. А не сидіти вдома під спідницями, труситися через загрозу мобілізації і випрошувати бронювання. Шукайте посаду в армії, яка ще потрібна мотивація?..”, — підкреслив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепка Безугла прокоментувала наслідки чергового ворожого обстрілу та розповіла про ситуацію в Україні. Збито майже всі дрони і крилаті ракети, але не збито жодної балістичної ракети, зазначила вона.

"Нічим збивати. Потенційно далі можливий розстріл міст. Чи ми могли б зробити свої Patriot за 5 років? Теоретично — так, практично — ні. Чи можуть партнери надати ракети до Patriot? Практично — так, політично — обмежено", — зауважила політик.

За її словами, ситуація з ракетами у світі погіршилась після “розв'язаної Трампом війни в Ірані". Вона зазначила, що це зменшило запаси ракет, збільшило попит і дало змогу Росії заробити на нафті, що покращило її спроможності у виробництві військового обладнання. Ось така ситуація, підсумувала народна депутатка.



