Вариантов больше не осталось: что приведет Украину к миру

В ночь на 6 июля Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. По данным Воздушных сил ВС Украины, больше всего средств поражения войска РФ направили в Киев.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что российские обстрелы украинских городов — это не "стихийная беда", которую можно просто переждать. По его мнению, для того чтобы они прекратились, какого-то временного перемирия будет недостаточно. Лишь длительный мир – а этого можно добиться только после превосходства на поле боя, пояснил военный.

"Единственный способ отомстить за жертв таких обстрелов — взять оружие и уничтожать врагов в большем в десятки раз количестве. А не сидеть дома под юбками, трястись из-за угрозы мобилизации и выпрашивать бронирование. Ищите должность в армии, какая еще нужна мотивация?..", — подчеркнул военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая прокомментировала последствия очередного вражеского обстрела и рассказала о ситуации в Украине. Сбиты почти все дроны и крылатые ракеты, но не сбита ни одна баллистическая ракета, отметила она.

"Нечем сбивать. Потенциально дальше возможен расстрел городов. Могли ли мы сделать свои Patriot за 5 лет? Теоретически – да, практически – нет. Могут ли партнеры предоставить ракеты к Patriot? Практически – да, политически – ограниченно", — отметила политик.

По ее словам, ситуация с ракетами в мире ухудшилась после "развязанной Трампом войны в Иране". Она отметила, что это снизило запасы ракет, увеличило спрос и позволило России заработать на нефти, что улучшило ее способности в производстве военного оборудования. Вот такая ситуация, подытожила народная депутат.



