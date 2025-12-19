"Ванькам" не хочеться на "м’ясний штурм": російські "герої" намагаються відкупитися від війни

У 247 десантно-штурмовому полку російської армії з’явилася група військовослужбовців, які щомісяця передають командиру по 50 000 рублів готівкою. За цю суму їх не відправляють на передову, залишають при штабі або оформляють на "фіктивні внутрішні завдання". При цьому у документах ставлять позначку "на бойових", тож солдати отримують повний комплект виплат та надбавок, хоча на нулі ніколи не були. Про це повідомляє "АТЕШ".

50 тисяч рублів за життя: як російські солдати платять, щоб не воювати на Запоріжжі

Тим, хто не платить, дістається пряме протилежне: їх відправляють у штурм навіть з травмами чи після контузій, без відпочинку та ротацій. Командири прямо кажуть: "Заплатив — залишаєшся, не заплатив — значить воюєш".

"Особливих" видно одразу: вони сплять окремо, їдять окремо, їхні імена у бойових відомостях, але на позиції їх ніхто не бачив. Ця практика створює ненависть серед бійців, руйнує дисципліну та підриває довіру до командування. Одні ризикують життям, інші просто платять і живуть спокійно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що українські військові в районі Покровська взяли в полон двох найманців з Колумбії, які воювали на боці Росії. Полонені стверджують, що сподівалися на роботу в РФ, а опинилися на фронті біля Покровська. До того ж, без документів, їжі та води. За словами одного з полонених, йому запропонували в Росії роботу зварювальника або охоронця на заводі та обіцяли 2 500 доларів зарплатні. Через Боготу та Стамбул його переправили до Уфи. Чоловікам видали військову форму, зброю та рації, привезли до бункера, де було повно щурів, й наказали йти вперед. Полонений розповідає, що російські командири керували найманцями дистанційно за допомогою дронів, а за непокору погрожували розправою, над ними постійно висів дрон з вибухівкою.