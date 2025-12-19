У Покровську росіяни кидали в бій колумбійців: що розповідають найманці



















Українські військові в районі Покровська взяли в полон двох найманців з Колумбії, які воювали на боці Росії.

Полонений колумбієць. Фото: з відкритих джерел

Полонені стверджують, що сподівалися на роботу в РФ, а опинилися на фронті біля Покровська. До того ж, без документів, їжі та води. Відео допиту колумбійців опублікували бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

За словами одного з полонених, йому запропонували в Росії роботу зварювальника або охоронця на заводі та обіцяли 2 500 доларів зарплатні. Через Боготу та Стамбул його переправили до Уфи.

"Там у нас забрали паспорти, телефони, всі документи. Через три дні нас посадили до автобуса і везли приблизно 36 годин у невідомому напрямку", — розповів колумбієць.

Чоловікам видали військову форму, зброю та рації, привезли до бункера, де було повно щурів, й наказали йти вперед. Полонений розповідає, що російські командири керували найманцями дистанційно за допомогою дронів, а за непокору погрожували розправою, над ними постійно висів дрон з вибухівкою.

"Я бачив понад 300 загиблих людей, мертвих, розірваних на шматки", — розповів один з полонених колумбійців.

Після здачі в полон колумбійці попереджають своїх земляків, щоб не вірили російським вербувальникам, для яких іноземці є просто "гарматним м’ясом".

Як повідомляв портал "Коментарі", уряд Індії повідомив про втягування своїх громадян у війну проти України на боці Росії. За офіційними даними, зафіксовано щонайменше 200 випадків вербування індійців російськими рекрутерами.

За інформацією індійської влади, понад сотню громадян вдалося повернути на батьківщину. Водночас щонайменше 26 осіб загинули під час бойових дій, а ще семеро вважаються зниклими безвісти. Переговори щодо повернення близько 50 осіб досі тривають, частина з них змогла самостійно залишити Росію.