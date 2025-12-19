

















Украинские военные в районе Покровска взяли в плен двух наемников из Колумбии, воевавших на стороне России.

Пленный колумбиец. Фото: из открытых источников

Пленники утверждают, что надеялись на работу в РФ, а оказались на фронте у Покровска. К тому же без документов, еды и воды. Видео допроса колумбийцев опубликовали бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

По словам одного из пленных, ему предложили в России работу сварщика или охранника на заводе и обещали 2500 долларов зарплаты. Через Боготу и Стамбул его переправили в Уфу.

"Там у нас забрали паспорта, телефоны, все документы. Через три дня нас посадили в автобус и везли около 36 часов в неизвестном направлении", — рассказал колумбиец.

Мужчинам выдали военную форму, оружие и рации, привезли в бункер, где было полно крыс, и приказали идти вперед. Пленный рассказывает, что российские командиры управляли наемниками дистанционно с помощью дронов, а за неповиновение угрожали расправой, над ними постоянно висел дрон со взрывчаткой.

"Я видел более 300 погибших людей, мертвых, разорванных в клочья", — рассказал один из пленных колумбийцев.

После сдачи в плен колумбийцы предупреждают своих земляков, чтобы не верили российским вербовщикам, для которых иностранцы являются просто "пушечным мясом".

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Индии сообщило о втягивании своих граждан в войну против Украины на стороне России. По официальным данным, зафиксировано не менее 200 случаев вербовки индийцев российскими рекрутерами.

По информации индийских властей, более сотни граждан удалось вернуть на родину. В то же время, по меньшей мере 26 человек погибли во время боевых действий, а еще семеро считаются пропавшими без вести. Переговоры по возвращению около 50 человек продолжаются, часть из них смогла самостоятельно покинуть Россию.