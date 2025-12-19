"Ванькам" не хочется на "мясной штурм": российские "герои" пытаются откупиться от войны

В 247 десантно-штурмовом полку русской армии появилась группа военнослужащих, ежемесячно передающих командиру по 50 000 рублей наличными. За эту сумму их не отправляют на передовую, оставляют при штабе или оформляют на фиктивные внутренние задачи. При этом в документах ставят отметку "на боевых", так что солдаты получают полный комплект выплат и надбавок, хотя на нуле никогда не были. Об этом сообщает "АТЭШ".

50 тысяч рублей за жизнь: как российские солдаты платят, чтобы не воевать в Запорожье

Тем, кто не платит, достается прямое противоположное: их отправляют в штурм даже с травмами или после контузий, без отдыха и ротаций. Командиры прямо говорят: "Заплатил – остаешься, не заплатил – значит воюешь".

"Особых" видно сразу: они спят отдельно, едят отдельно, их имена в боевых сведениях, но на позиции их никто не видел. Эта практика создает ненависть среди бойцов, разрушает дисциплину и подрывает доверие к командованию. Одни рискуют жизнью, другие просто платят и живут спокойно.

