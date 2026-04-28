“Вам брешуть”: що насправді відбувалося під час трансляції заяви Зеленського

Російські пропагандисти поширюють черговий вкид — намагаються дискредитувати вище керівництво України та показати, що нібито всередині країни наростає спротив.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські пропагандистські ресурси поширюють сфальсифіковане відео, на якому перекладачка жестової мови під час трансляції заяви президента України Володимира Зеленського в ефірі телеканалу “Київ24” нібито демонструє табличку з написом “Вам брешуть”.

“Насправді це відео є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту та відеомонтажу. Російська пропаганда використала реальний запис ефіру телеканалу, проте повністю підробила рухи перекладачки та додала табличку, чого не було в оригінальному записі. Телеканал офіційно спростував цей вкид”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зазначають, що такий фейк є частиною системної кампанії Росії з дискредитації вищого керівництва України.

“Використовуючи технологію діпфейку, держава-агресор намагається штучно створити ілюзію “внутрішнього спротиву”, щоб дестабілізувати українське суспільство”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія намагалася організувати на Кіпрі штучні акції протесту, спрямовані проти політики ЄС та рішення щодо кредиту Україні. Також такими акціями планували дискредитувати президента України Володимира Зеленського.