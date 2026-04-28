Війна з Росією "Вам брешуть": що насправді відбувалося під час трансляції заяви Зеленського
“Вам брешуть”: що насправді відбувалося під час трансляції заяви Зеленського

Ворог, намагаючись дискредитувати президента Зеленського сфальсифікував відео

28 квітня 2026, 19:08
Кречмаровская Наталия

Російські пропагандисти поширюють черговий вкид — намагаються дискредитувати вище керівництво України та показати, що нібито всередині країни наростає спротив.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські пропагандистські ресурси поширюють сфальсифіковане відео, на якому перекладачка жестової мови під час трансляції заяви президента України Володимира Зеленського в ефірі телеканалу “Київ24” нібито демонструє табличку з написом “Вам брешуть”.

“Насправді це відео є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту та відеомонтажу. Російська пропаганда використала реальний запис ефіру телеканалу, проте повністю підробила рухи перекладачки та додала табличку, чого не було в оригінальному записі. Телеканал офіційно спростував цей вкид”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зазначають, що такий фейк є частиною системної кампанії Росії з дискредитації вищого керівництва України. 

“Використовуючи технологію діпфейку, держава-агресор намагається штучно створити ілюзію “внутрішнього спротиву”, щоб дестабілізувати українське суспільство”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кредит в 90 млрд євро, який Європейський союз погодив Україні, не дає спокійно жити російській владі.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія намагалася організувати на Кіпрі штучні акції протесту, спрямовані проти політики ЄС та рішення щодо кредиту Україні. Також такими акціями планували дискредитувати президента України Володимира Зеленського.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02R9HVUmEousFUxwwX8h1682RgRXXSb3uAtFh7LbG8KstpFPv9vUpVkbTzewXfARdHl
