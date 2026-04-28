"Вам врут": что на самом деле происходило во время трансляции заявления Зеленского

Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты распространяют очередной вброс – пытаются дискредитировать высшее руководство Украины и показать, что якобы внутри страны нарастает сопротивление.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские пропагандистские ресурсы распространяют сфальсифицированное видео, на котором переводчик жестового языка во время трансляции заявления президента Украины Владимира Зеленского в эфире телеканала "Киев24" якобы демонстрирует табличку с надписью "Вам врут".
Аналитики Центра отмечают, что этот фейк является частью системной кампании России по дискредитации высшего руководства Украины.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия пыталась организовать на Кипре искусственные акции протеста, направленные против политики ЕС и решения по кредиту Украины. Также такими акциями планировалось дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.