Российские пропагандисты распространяют очередной вброс – пытаются дискредитировать высшее руководство Украины и показать, что якобы внутри страны нарастает сопротивление.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские пропагандистские ресурсы распространяют сфальсифицированное видео, на котором переводчик жестового языка во время трансляции заявления президента Украины Владимира Зеленского в эфире телеканала "Киев24" якобы демонстрирует табличку с надписью "Вам врут".

"На самом деле это видео является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта и видеомонтажа. Российская пропаганда использовала реальную запись эфира телеканала, однако полностью подделала движения переводчицы и добавила табличку, чего не было в оригинальной записи. Телеканал официально опроверг этот вброс", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что этот фейк является частью системной кампании России по дискредитации высшего руководства Украины.

"Используя технологию дипфейка, государство-агрессор пытается искусственно создать иллюзию "внутреннего сопротивления", чтобы дестабилизировать украинское общество", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кредит в 90 млрд евро, который Европейский союз согласовал Украине, не дает спокойно жить российским властям.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия пыталась организовать на Кипре искусственные акции протеста, направленные против политики ЕС и решения по кредиту Украины. Также такими акциями планировалось дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.