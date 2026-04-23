У Кремля вже підгорає: який наказ проти Зеленського дав Путін

Кречмаровская Наталия
Кредит в 90 млрд євро, який Європейський союз погодив Україні, не дає спокійно жити російській владі.
Зеленський та Путін.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія намагається організувати на Кіпрі штучні акції протесту, спрямовані проти політики ЄС та рішення щодо кредиту Україні. Також такими акціями намагаються дискредитувати президента України Володимира Зеленського.
До організації цих акцій залучили посольство Росії на Кіпрі, структури “россотруднічєства”, проросійські громадські об’єднання тощо.
Аналітики Центру пояснили, що так звані акції протесту Росія намагатиметься проводити до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Кіпр системно підтримує Україну та її територіальну цілісність. Адже для Кіпру принцип територіальної цілісності також надзвичайно важливий. Структури ЄС вже повідомили про штучний характер акцій, а також про людей, які стоять за організацією таких “протестів”.
