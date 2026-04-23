У Кремля вже підгорає: який наказ проти Зеленського дав Путін
У Кремля вже підгорає: який наказ проти Зеленського дав Путін

Нові плани Путіна вже приречені на провал

23 квітня 2026, 21:29
Автор:
Кречмаровская Наталия

Кредит в 90 млрд євро, який Європейський союз погодив Україні, не дає спокійно жити російській владі. 

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія намагається організувати на Кіпрі штучні акції протесту, спрямовані проти політики ЄС та рішення щодо кредиту Україні. Також такими акціями намагаються дискредитувати президента України Володимира Зеленського.

До організації цих акцій залучили посольство Росії на Кіпрі, структури “россотруднічєства”, проросійські громадські об’єднання тощо.

“Загальна координація здійснюється “російським культурним центром”. Подібні організації під прикриттям культурних проєктів цілеспрямовано просувають вплив та пропаганду РФ за межами країни”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики Центру пояснили, що так звані акції протесту Росія намагатиметься проводити до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. 

“Втім, це типова російська маніпуляція з перекладанням відповідальності за війну на Україну, ЄС та НАТО. Головною має стати вимога “негайного припинення фінансування війни в Україні з боку ЄС”. Подібними провокативними акціями Кремль прагне зашкодити підтримці України та провокувати розкол в ЄС. Втім, штучні інспіровані Кремлем “протести” приречені на провал”, — зазначили в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Кіпр системно підтримує Україну та її територіальну цілісність. Адже для Кіпру принцип територіальної цілісності також надзвичайно важливий. Структури ЄС вже повідомили про штучний характер акцій, а також про людей, які стоять за організацією таких “протестів”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ вводить тотальний примус.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17794
