У Кремля уже подгорает: какой приказ против Зеленского дал Путин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кредит в 90 млрд евро, который Европейский союз согласовал Украине, не дает спокойно жить российским властям.
Зеленский и Путин.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста, направленные против политики ЕС и решения по кредиту Украины. Также такими акциями пытаются дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.
К организации этих акций привлекли посольство России на Кипре, структуры "россотрудничества", пророссийские общественные объединения и т.д.
Аналитики Центра объяснили, что так называемые акции протеста Россия будет пытаться проводить до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Ведь для Кипра принцип территориальной целостности также очень важен. Структуры ЕС уже сообщили об искусственном характере акций, а также о людях, стоящих за организацией таких "протестов".
