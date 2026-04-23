Война с Россией У Кремля уже подгорает: какой приказ против Зеленского дал Путин
У Кремля уже подгорает: какой приказ против Зеленского дал Путин

Новые планы Путина уже обречены на провал

23 апреля 2026, 21:29
Кречмаровская Наталия

Кредит в 90 млрд евро, который Европейский союз согласовал Украине, не дает спокойно жить российским властям.

У Кремля уже подгорает: какой приказ против Зеленского дал Путин

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста, направленные против политики ЕС и решения по кредиту Украины. Также такими акциями пытаются дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.

К организации этих акций привлекли посольство России на Кипре, структуры "россотрудничества", пророссийские общественные объединения и т.д.

"Общая координация осуществляется "российским культурным центром". Подобные организации под прикрытием культурных проектов целенаправленно продвигают влияние и пропаганду РФ за пределами страны", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра объяснили, что так называемые акции протеста Россия будет пытаться проводить до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами.

"Впрочем, это типичная российская манипуляция с переложением ответственности за войну на Украину, ЕС и НАТО. Главным должно стать требование "немедленного прекращения финансирования войны в Украине со стороны ЕС". Подобными провокативными акциями Кремль стремится навредить поддержке Украины и провоцировать раскол в ЕС. Впрочем, искусственные инспирированные Кремлем "протесты" обречены на провал", — отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Ведь для Кипра принцип территориальной целостности также очень важен. Структуры ЕС уже сообщили об искусственном характере акций, а также о людях, стоящих за организацией таких "протестов".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ вводят тотальное принуждение.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17794
