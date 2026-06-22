«Валізи зібрані»: Аксьонов заборонив завозити групи дітей до Криму до кінця літа

В анексованому Криму відомий дитячий центр "Артек" раптово скасував заплановані заїзди та поточні зміни. Російські паблики, посилаючись на скарги батьків школярів, повідомляють, що автобуси з неповнолітніми розвертали просто посеред траси без жодних попередніх роз'яснень та направляли у бік Керчі. Про інцидент дорослі дізналися безпосередньо від шокованих синів та доньок.

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"Сьогодні мав відбутися заїзд зміни", — обурюється одна з матерів, додаючи, що керівництво табору просто "без пояснення причин відмовилося приймати частину дітей". За її словами, через цей форс-мажор школярі тепер "змушені ночувати в Керчі, в якомусь коледжі". Утім, ситуація на місці виглядає хаотично, оскільки інші батьки зазначають, що їхнім дітям пощастило більше — вони встигли пройти реєстрацію і вже перебувають у кімнатах оздоровниці.

Згодом причину такого кроку прояснив ватажок окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, оголосивши про запровадження тотальних літніх обмежень. На офіційному порталі так званого уряду республіки вже з'явився відповідний указ.

Згідно з документом, "на території Республіки Крим з 11:00 22 червня по 1 вересня 2026 року вводиться призупинення бронювання місць, прийому та розміщення дітей і груп дітей", причому це стосується не лише спеціалізованих таборів, а й будь-яких інших готелів чи турбаз. Ставленик Кремля закликав громадян не панікувати через зірвані канікули, підкресливши, що "в ситуації, яка склалася, дані заходи необхідні для забезпечення суспільної безпеки".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські удари по об'єктах логістики та енергетики в окупованому Криму вже призводять до серйозних наслідків для російської системи постачання. Такий висновок міститься у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).