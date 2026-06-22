Крим на межі колапсу: удари ЗСУ вже змінюють ситуацію на фронті

Українські удари по об'єктах логістики та енергетики в окупованому Криму вже призводять до серйозних наслідків для російської системи постачання. Такий висновок міститься у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крим. Фото: із відкритих джерел

Після атак на інфраструктуру біля Керченської протоки окупаційна влада була змушена запровадити надзвичайні обмеження. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов оголосив про припинення продажу пального всім недержавним структурам на території півострова. Причин такого рішення офіційно не пояснили.

У Севастополі ситуація виявилася ще складнішою. Окупаційний губернатор Михайло Развожаєв розпорядився тимчасово припинити реалізацію пального на автозаправках, скоротити графік роботи громадського транспорту та великих торговельних мереж, а також скасувати масові заходи. Крім того, було призупинено роботу поромного сполучення.

Додатковим ударом для російської логістики стало тимчасове закриття поромної переправи через Керченську протоку. Влада Краснодарського краю рекомендувала вантажному транспорту використовувати альтернативний маршрут через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Сімферополь.

За оцінками російських військових блогерів, пошкодження трьох поромів може суттєво ускладнити забезпечення Криму, оскільки після обмеження руху вантажівок Керченським мостом саме пороми стали одним із ключових каналів доставки вантажів.

Проблеми виникли і в енергосистемі півострова. Компанія "Крименерго" запровадила обмеження споживання електроенергії, пославшись на аварії на об'єктах електромереж. Водночас мешканці Армянська, Алушти, Сімферополя, Севастополя та Джанкоя повідомляли про перебої зі світлом.

Аналітики ISW наголошують, що Україна послідовно реалізує стратегію руйнування двох головних маршрутів постачання російських військ до Криму – Керченської переправи та так званого сухопутного коридору через окуповані території півдня України. На думку експертів, продовження таких ударів може створити для Кремля серйозні оперативні проблеми та суттєво ускладнити забезпечення угруповання військ на південному напрямку.

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