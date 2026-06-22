Крым на грани коллапса: удары ВСУ уже изменяют ситуацию на фронте

Украинские удары по объектам логистики и энергетики в оккупированном Крыму уже приводят к серьезным последствиям для российской системы снабжения. Такое заключение содержится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Крым. Фото: из открытых источников

После атак на инфраструктуру у Керченского пролива оккупационные власти были вынуждены ввести чрезвычайные ограничения. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил о прекращении продажи горючего всем негосударственным структурам на территории полуострова. Причины такого решения официально не объяснили.

В Севастополе ситуация оказалась еще более сложной. Оккупационный губернатор Михаил Развожаев распорядился временно прекратить реализацию горючего на автозаправках, сократить график работы общественного транспорта и крупных торговых сетей, а также отменить массовые мероприятия. Кроме того, была приостановлена работа паромного сообщения.

Дополнительным ударом для российской логистики стало временное закрытие паромной переправы через Керченский пролив. Власти Краснодарского края рекомендовали грузовому транспорту использовать альтернативный маршрут через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

По оценкам российских военных блоггеров, повреждение трех паромов может существенно усложнить обеспечение Крыма, поскольку после ограничения движения грузовиков по Керченскому мосту именно паромы стали одним из ключевых каналов доставки грузов.

Трудности появились и в энергосистеме полуострова. Компания "Крымэнерго" ввела ограничение потребления электроэнергии, сославшись на аварии на объектах электросетей. В то же время, жители Армянска, Алушты, Симферополя, Севастополя и Джанкоя сообщали о перебоях со светом.

Аналитики ISW отмечают, что Украина последовательно реализует стратегию разрушения двух главных маршрутов поставки российских войск в Крым – Керченскую переправу и так называемый сухопутный коридор через оккупированные территории юга Украины. По мнению экспертов, продолжение таких ударов может создать для Кремля серьезные оперативные проблемы и существенно усложнить обеспечение группировки войск на южном направлении.

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