В аннексированном Крыму известный детский центр "Артек" внезапно отменил запланированные заезды и текущие смены. Российские паблики, ссылаясь на жалобы родителей школьников, сообщают, что автобусы с несовершеннолетними разворачивали прямо посреди трассы без предварительных разъяснений и направляли в сторону Керчи. Об инциденте взрослые узнали непосредственно от шокированных сыновей и дочерей.

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"Сегодня должен был состояться заезд смены", — возмущается одна из матерей, добавляя, что руководство лагеря просто "без объяснения причин отказалось принимать часть детей". По ее словам, из-за этого форс-мажора школьники теперь "вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже". Впрочем, ситуация на месте выглядит хаотично, поскольку другие родители отмечают, что их детям больше повезло — они успели пройти регистрацию и уже находятся в комнатах здравницы.

Впоследствии причину такого шага прояснил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, объявив о введении тотальных летних ограничений. На официальном портале так называемого правительства уже появился соответствующий указ.

Согласно документу, "на территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей", причем это касается не только специализированных лагерей, но и любых других гостиниц или турбаз. Ставленик Кремля призвал граждан не паниковать из-за сорванных каникул, подчеркнув, что "в сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские удары по объектам логистики и энергетики в оккупированном Крыму уже приводят к серьезным последствиям для российской системы снабжения. Такое заключение содержится в новом отчете Института изучения войны (ISW).