logo_ukra

BTC/USD

77703

ETH/USD

2319.25

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Якутії "задвохсотився" кат – росЗМІ повідомили про смерть окупанта, який воював проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

В Якутії “задвохсотився” кат – росЗМІ повідомили про смерть окупанта, який воював проти України

Без ніг, але з “подвигами”: що відомо про російського окупанта, якого пропаганда називала героєм.

27 квітня 2026, 10:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії повідомили про смерть військового, який брав участь у війні проти України та, за даними російських джерел, особисто причетний до загибелі українських захисників.

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть російські видання, зокрема ТАСС.

Ким був окупант

Йдеться про Олексія Петрова, якого російська пропаганда називала “героєм” і активно використовувала в інформаційних кампаніях.

Він служив у складі 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ та брав участь у бойових діях проти України з 2024 року.

Що про нього пишуть російські медіа

За даними росЗМІ, Петров під позивним “Медведь” штурмував позиції українських військових, знищував вогневі точки та, як стверджується, “ліквідував десятки бойовиків”.

Фактично мова йде про участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Втрата ніг і подальша “кар’єра”

Під час боїв окупант зазнав тяжких поранень і втратив обидві ноги.

Попри це, його продовжували використовувати у пропагандистських цілях – він зустрічався з військовими, родинами загиблих і подавався як приклад “незламності”.

Обставини смерті

Про причини смерті офіційно не повідомляється – російська сторона обмежилась формулюванням про “раптову смерть”.

Водночас у публічних заявах російських чиновників його намагаються представити як символ “мужності” та “відданості”.

Контекст

Російська пропаганда системно героїзує військових, які брали участь у війні проти України.

Подібні історії активно використовуються для підтримки мобілізації та виправдання війни всередині РФ.

Читайте також в "Коментарях", що Європейський Союз ухвалив нові санкції проти осіб, причетних до діяльності окупаційних адміністрацій на території України. До списку потрапив і керівник театру в тимчасово окупованому Маріуполі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини