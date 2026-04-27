В Якутії “задвохсотився” кат – росЗМІ повідомили про смерть окупанта, який воював проти України

У Росії повідомили про смерть військового, який брав участь у війні проти України та, за даними російських джерел, особисто причетний до загибелі українських захисників.

В Якутії вмер військовий РФ, який вбив десятки наших захисників

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть російські видання, зокрема ТАСС.

Ким був окупант

Йдеться про Олексія Петрова, якого російська пропаганда називала “героєм” і активно використовувала в інформаційних кампаніях.

Він служив у складі 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ та брав участь у бойових діях проти України з 2024 року.

Що про нього пишуть російські медіа

За даними росЗМІ, Петров під позивним “Медведь” штурмував позиції українських військових, знищував вогневі точки та, як стверджується, “ліквідував десятки бойовиків”.

Фактично мова йде про участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Втрата ніг і подальша “кар’єра”

Під час боїв окупант зазнав тяжких поранень і втратив обидві ноги.

Попри це, його продовжували використовувати у пропагандистських цілях – він зустрічався з військовими, родинами загиблих і подавався як приклад “незламності”.

Обставини смерті

Про причини смерті офіційно не повідомляється – російська сторона обмежилась формулюванням про “раптову смерть”.

Водночас у публічних заявах російських чиновників його намагаються представити як символ “мужності” та “відданості”.

Контекст

Російська пропаганда системно героїзує військових, які брали участь у війні проти України.

Подібні історії активно використовуються для підтримки мобілізації та виправдання війни всередині РФ.

