Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
У Росії повідомили про смерть військового, який брав участь у війні проти України та, за даними російських джерел, особисто причетний до загибелі українських захисників.
В Якутії вмер військовий РФ, який вбив десятки наших захисників
Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть російські видання, зокрема ТАСС.
Йдеться про Олексія Петрова, якого російська пропаганда називала “героєм” і активно використовувала в інформаційних кампаніях.
Він служив у складі 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ та брав участь у бойових діях проти України з 2024 року.
За даними росЗМІ, Петров під позивним “Медведь” штурмував позиції українських військових, знищував вогневі точки та, як стверджується, “ліквідував десятки бойовиків”.
Фактично мова йде про участь у бойових діях проти Сил оборони України.
Під час боїв окупант зазнав тяжких поранень і втратив обидві ноги.
Попри це, його продовжували використовувати у пропагандистських цілях – він зустрічався з військовими, родинами загиблих і подавався як приклад “незламності”.
Про причини смерті офіційно не повідомляється – російська сторона обмежилась формулюванням про “раптову смерть”.
Водночас у публічних заявах російських чиновників його намагаються представити як символ “мужності” та “відданості”.
Російська пропаганда системно героїзує військових, які брали участь у війні проти України.
Подібні історії активно використовуються для підтримки мобілізації та виправдання війни всередині РФ.
