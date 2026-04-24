Санкції за пропаганду: ЄС вдарив по керівнику театру в окупованому Маріуполі

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Європейський Союз ухвалив нові санкції проти осіб, причетних до діяльності окупаційних адміністрацій на території України. До списку потрапив і керівник театру в тимчасово окупованому Маріуполі.
“Директор” Маріупольського драмтеатру під обмеженнями: кого і за що включили до нового пакету санкцій
Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Суспільне Донбас".
До 20-го пакету санкцій ЄС включено Ігоря Солоніна.
Він обіймає посаду так званого “генерального директора” драматичного театру в окупованому Маріуполі.
Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 23 квітня 2026 року.
У ЄС зазначають, що театр, яким керує Солонін, використовується як інструмент російської пропаганди.
Йдеться про так званий "Маріупольський республіканський академічний російський драматичний театр", створений окупаційною владою після знищення будівлі у 2022 році.
За оцінкою Євросоюзу, у цьому закладі просуваються наративи, вигідні Росії, зокрема твердження про нібито причетність українських військових до знищення драмтеатру.
У санкційному рішенні підкреслюється, що Солонін бере участь у залученні фінансування від підконтрольних Росії структур.
Таким чином, він фактично підтримує політику держави-агресора на окупованих територіях.
В Україні Ігорю Солоніну ще у травні 2025 року повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
За даними слідства, він добровільно погодився працювати в структурі, створеній окупаційною адміністрацією.
Його діяльність пов’язують із підпорядкуванням так званому “міністерству культури ДНР”.
Наразі його оголошено в розшук.
За українським законодавством Солоніну може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Також передбачена конфіскація майна.
Європейський Союз продовжує розширювати санкційний тиск на осіб, які беруть участь у функціонуванні окупаційних адміністрацій.
Особливу увагу приділяють не лише військовим, а й представникам культурної сфери, які використовуються для інформаційного впливу.
