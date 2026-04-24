Санкції за пропаганду: ЄС вдарив по керівнику театру в окупованому Маріуполі

Європейський Союз ухвалив нові санкції проти осіб, причетних до діяльності окупаційних адміністрацій на території України. До списку потрапив і керівник театру в тимчасово окупованому Маріуполі.

“Директор” Маріупольського драмтеатру під обмеженнями: кого і за що включили до нового пакету санкцій

Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Суспільне Донбас".

Хто потрапив під санкції

До 20-го пакету санкцій ЄС включено Ігоря Солоніна.

Він обіймає посаду так званого “генерального директора” драматичного театру в окупованому Маріуполі.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 23 квітня 2026 року.

Що саме стало підставою

У ЄС зазначають, що театр, яким керує Солонін, використовується як інструмент російської пропаганди.

Йдеться про так званий "Маріупольський республіканський академічний російський драматичний театр", створений окупаційною владою після знищення будівлі у 2022 році.

За оцінкою Євросоюзу, у цьому закладі просуваються наративи, вигідні Росії, зокрема твердження про нібито причетність українських військових до знищення драмтеатру.

Фінансування і роль у системі окупації

У санкційному рішенні підкреслюється, що Солонін бере участь у залученні фінансування від підконтрольних Росії структур.

Таким чином, він фактично підтримує політику держави-агресора на окупованих територіях.

Що відомо про кримінальну справу в Україні

В Україні Ігорю Солоніну ще у травні 2025 року повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, він добровільно погодився працювати в структурі, створеній окупаційною адміністрацією.

Його діяльність пов’язують із підпорядкуванням так званому “міністерству культури ДНР”.

Наразі його оголошено в розшук.

Яке покарання загрожує

За українським законодавством Солоніну може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Також передбачена конфіскація майна.

Контекст санкцій

Європейський Союз продовжує розширювати санкційний тиск на осіб, які беруть участь у функціонуванні окупаційних адміністрацій.

Особливу увагу приділяють не лише військовим, а й представникам культурної сфери, які використовуються для інформаційного впливу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на ТОТ Херсонщини ліквідували очільника окупаційного МНС.