Санкции за пропаганду: ЕС ударил по руководителю театра в оккупированном Мариуполе

Европейский Союз принял новые санкции против лиц, причастных к деятельности оккупационных администраций на территории Украины. В список попал и руководитель театра во временно оккупированном Мариуполе.

"Директор" Мариупольского драмтеатра под ограничениями: кого и за что включили в новый пакет санкций

Об этом пишет "Общественное Донбасс".

Кто попал под санкции

В 20-й пакет санкций ЕС включен Игорь Солонин .

Он занимает должность так называемого "генерального директора" драматического театра в оккупированном Мариуполе.

Соответствующее решение Совет ЕС принял 23 апреля 2026 года.

Что именно послужило основанием

В ЕС отмечают, что театр, которым руководит Солонин, используется в качестве инструмента российской пропаганды.

Речь идет о так называемом "Мариупольском республиканском академическом русском драматическом театре", созданном оккупационными властями после уничтожения здания в 2022 году.

По оценке Евросоюза, в этом заведении продвигаются нарративы, выгодные России, в частности утверждение о якобы причастности украинских военных к уничтожению драмтеатра.

Финансирование и роль в системе оккупации

В санкционном решении подчеркивается, что Солонин участвует в привлечении финансирования подконтрольных России структур.

Таким образом, он фактически поддерживает политику государства-агрессора на оккупированных территориях.

Что известно об уголовном деле в Украине

В Украине Игорю Солонину еще в мае 2025 сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, он добровольно согласился работать в структуре, созданной оккупационной администрацией.

Его деятельность связывают с подчинением так называемому министерству культуры ДНР.

Сейчас он объявлен в розыск.

Какое наказание грозит

По украинскому законодательству Солонину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Также предусмотрена конфискация имущества.

Контекст санкций

Европейский Союз продолжает расширять санкционное давление на лиц, участвующих в функционировании оккупационных администраций.

Особое внимание уделяется не только военным, но и представителям культурной сферы, которые используются для информационного влияния.

