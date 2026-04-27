В России сообщили о смерти военного, участвовавшего в войне против Украины и, по данным российских источников, лично причастен к гибели украинских защитников.

В Якутии умер военный РФ, убивший десятки наших защитников

Как сообщают "Комментарии", об этом пишут российские издания, в том числе ТАСС.

Кем был оккупант

Речь идет об Алексее Петрове , которого российская пропаганда называла "героем" и активно использовала в информационных кампаниях.

Он служил в составе 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ и участвовал в боевых действиях против Украины с 2024 года.

Что о нем пишут российские медиа

По данным росСМИ, Петров под позывным "Медведь" штурмовал позиции украинских военных, уничтожал огневые точки и, как утверждается, "ликвидировал десятки боевиков".

Фактически речь идет об участии в боевых действиях против сил обороны Украины.

Потеря ног и последующая "карьера"

Во время боев оккупант получил тяжелые ранения и потерял обе ноги.

Несмотря на это, его продолжали использовать в пропагандистских целях – он встречался с военными, семьями погибших и представлялся в пример "несокрушимости".

Обстоятельства смерти

О причинах смерти официально не сообщается – российская сторона ограничилась формулировкой о внезапной смерти.

В то же время в публичных заявлениях российских чиновников его пытаются представить как символ мужества и преданности.

Контекст

Российская пропаганда системно героизирует военных, участвовавших в войне против Украины.

Подобные истории активно используются для поддержки мобилизации и оправдания войны внутри РФ.

