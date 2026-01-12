У ворожому Міністерстві оборони РФ поширюють рейкову інформацію, що нібито в Україну завозили відпрацьоване ядерне паливо для створення "брудної бомби". Про це повідомляють у Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це чергова провокації збоку Росії.

«В Україну завозили відпрацьоване ядерне паливо для створення "брудної бомби"»: що відомо

У Міноборони РФ навіть поширили "документи" та "плани", підтверджуючи цей фейк.

Насправді ж повідомляється, що Україна перебуває під постійним контролем МАГАТЕ та дією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Усі операції з ядерними матеріалами прозорі й перевіряються міжнародними інспекторами.

"Відпрацьоване паливо зберігається у спеціальних сховищах за міжнародними правилами. Жодних доказів "підготовки брудної бомби" не існує.

Розслідувачі проєкту Stopfake також з'ясували, що фото й документи, які поширює російська пропаганда, — це матеріали з навчань СБУ та ДСНС з радіаційного захисту, а не "секретні підготовки"", – наголошують у Центрі.

