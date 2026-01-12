Во вражеском Министерстве обороны РФ распространяют фейковую информацию, что якобы в Украину завозили отработанное ядерное топливо для создания "грязной бомбы" . Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это очередная провокация со стороны России.

«В Украину завозили отработанное ядерное топливо для создания "грязной бомбы"»: что известно

В Минобороны РФ даже распространил и "документы" и "планы", подтверждая этот фейк.

На самом же деле сообщается, что Украина находится под постоянным контролем МАГАТЭ и действием Договора о нераспространении ядерного оружия. Все операции по ядерным материалам прозрачны и проверяются международными инспекторами.

"Отработанное топливо хранится в специальных хранилищах по международным правилам. Никаких доказательств подготовки грязной бомбы не существует.

Расследователи проекта Stopfake также выяснили , что фото и документы, распространяемые российской пропагандой, — это материалы по учениям СБУ и ГСЧС по радиационной защите, а не "секретные подготовки"", — отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что баллистическая ракета "Орешник" – новая пугалка российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, объясняя, почему для удара с "Капустиного Яра" был избран россиянами именно Львов.

"Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую роль возлагали, как пример, на Искандеры. Потому и удар именно по Львову. Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так. Во-вторых, если орешник через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиально", – отмечает политик.