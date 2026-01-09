logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді припустили, чому удар «Орєшніком» був саме по Львову
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді припустили, чому удар «Орєшніком» був саме по Львову

Нардеп: нова лякала Путіна через плани заводити війська Європи до України

9 січня 2026, 10:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Балістична ракета "Орєшнік" – нова лякалка російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, пояснюючи, чому для учорашнього удару з "Капустиного Яру" було обрано росіянами саме Львів.

У Раді припустили, чому удар «Орєшніком» був саме по Львову

У Раді припустили, чому удар «Орєшніком» був саме по Львову

П"сихологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу. Раніше таку роль покладали, як приклад, на Іскандери.

Тому й удар саме по Львову.

По-перше, хочете заводити контингент на захід України? Буде отак.

По-друге, якщо орєшнік за 10-15 хвилин долітає до Львова, то за скільки до Варшави чи Берліна? Пара хвилин уже не принципово", – наголошує політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік".

Також у країні-агресорі підтвердили запуск ударних безпілотників по критично важливих об'єктах на території України, щоб залишити українців серед зими без тепла та світла. Традиційно в Міноборони РФ відрапортували, що цілі удару досягнуто. Нібито вражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час атаки, а також енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України.                                                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини