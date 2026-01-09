Балістична ракета "Орєшнік" – нова лякалка російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, пояснюючи, чому для учорашнього удару з "Капустиного Яру" було обрано росіянами саме Львів.

У Раді припустили, чому удар «Орєшніком» був саме по Львову

П"сихологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу. Раніше таку роль покладали, як приклад, на Іскандери.

Тому й удар саме по Львову.

По-перше, хочете заводити контингент на захід України? Буде отак.

По-друге, якщо орєшнік за 10-15 хвилин долітає до Львова, то за скільки до Варшави чи Берліна? Пара хвилин уже не принципово", – наголошує політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік".

Також у країні-агресорі підтвердили запуск ударних безпілотників по критично важливих об'єктах на території України, щоб залишити українців серед зими без тепла та світла. Традиційно в Міноборони РФ відрапортували, що цілі удару досягнуто. Нібито вражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, які використовувалися під час атаки, а також енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України.