В Раде предположили, почему удар «Орешником» был именно по Львову

Баллистическая ракета "Орешник" – новая пугалка российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, объясняя, почему для вчерашнего удара из "Капустиного Яра" был выбран россиянами именно Львов.

"Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую роль возлагали, как пример, на Искандеры.

Потому и удар именно по Львову.

Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так.

Во-вторых, если орешник через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиально", – отмечает политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ заявили, что, как ответ на вымышленную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом.

Также в стране-агрессоре подтвердили запуск ударных беспилотников по критически важным объектам на территории Украины, чтобы оставить украинцев среди зимы без тепла и света. Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали, что цели удара достигнуты. Якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались при атаке, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу военно-промышленного комплекса Украины.