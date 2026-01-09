logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде предположили, почему удар «Орешником» был именно по Львову
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предположили, почему удар «Орешником» был именно по Львову

Нардеп: новая пугалка Путина из-за планов заводить войска Европы в Украину

9 января 2026, 10:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Баллистическая ракета "Орешник" – новая пугалка российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, объясняя, почему для вчерашнего удара из "Капустиного Яра" был выбран россиянами именно Львов.

В Раде предположили, почему удар «Орешником» был именно по Львову

В Раде предположили, почему удар «Орешником» был именно по Львову

"Психологический удар этой вундерваффе нацелен не столько на нас, сколько на Европу. Раньше такую роль возлагали, как пример, на Искандеры.

Потому и удар именно по Львову.

Во-первых, хотите заводить контингент на запад Украины? Будет так.

Во-вторых, если орешник через 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиально", – отмечает политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ заявили, что, как ответ на вымышленную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом.

Также в стране-агрессоре подтвердили запуск ударных беспилотников по критически важным объектам на территории Украины, чтобы оставить украинцев среди зимы без тепла и света. Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали, что цели удара достигнуты. Якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались при атаке, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу военно-промышленного комплекса Украины.                                                                                



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости