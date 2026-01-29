logo_ukra

В Україну повернуто останки 1000 осіб, які, за даними РФ, належать українським військовим
В Україну повернуто останки 1000 осіб, які, за даними РФ, належать українським військовим

Репатріація 1000 загиблих: правоохоронці розпочинають процес ідентифікації тіл, повернутих за сприяння Червоного Хреста

29 січня 2026, 12:49
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні в Україні відбулися чергові масштабні репатріаційні заходи щодо повернення загиблих захисників. За повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, "в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям".

В Україну повернуто останки 1000 осіб, які, за даними РФ, належать українським військовим

Масштабна репатріація: в Україну повернуто останки 1000 осіб, які, за даними РФ, належать українським військовим

Наразі розпочинається наступний етап роботи з останками. "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих", — зазначили у Штабі.

Ця масштабна операція стала результатом тривалої та злагодженої праці багатьох відомств. Репатріацію реалізували зусиллями Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки і оборони.

У Координаційному штабі висловили "Щиру Вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста".

Також окрему подяку адресовано особовому складу структур цивільно-військового співробітництва ЗСУ, який здійснює "перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ", а також "організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі зробили заяви про переговори з Україною та про енергетичне перемир'я.                                                      



