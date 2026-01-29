В Украину возвращены останки 1000 человек, которые, по данным РФ, принадлежат украинским военным

Сегодня в Украине прошли очередные масштабные репатриационные мероприятия по возвращению погибших защитников. По сообщению Координационного штаба по обращению с военнопленными, "в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским защитникам".

В настоящее время начинается следующий этап работы с останками. "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", — отметили в Штабе.

Эта масштабная операция стала результатом длительного и слаженного труда многих ведомств. Репатриацию реализовали усилиями Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили "Искреннюю признательность за содействие Международному Комитету Красного Креста".

Также отдельная благодарность адресована личному составу структур гражданско-военного сотрудничества ВСУ, который осуществляет "перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения", а также "организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава".

