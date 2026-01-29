Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков озвучив позицію Кремля щодо низки актуальних міжнародних питань, торкнувшись тем озброєнь, регіональних конфліктів та двосторонньої співпраці.

У Кремлі зробили заяви про переговори з Україною та про енергетичне перемир'я

Про стратегічну стабільність та Україну

Пєсков зазначив відсутність прогресу в діалозі з Вашингтоном: "РФ продовжує чекати від США відповіді на ініціативи щодо ДСНО, але її поки що не було". Коментуючи можливу роль Берліна у врегулюванні війни в Україні, він підкреслив, що "про посередництво Німеччини в переговорах щодо України не йдеться". При цьому представник Кремля "не став коментувати повідомлення про нібито досягнуте енергетичне перемир'я з Україною чи переговори про нього".

Про діалог в Абу-Дабі та партнерство з ОАЕ

Особливу увагу приділено майбутнім контактам в Еміратах. За словами Пєскова, "модальність зустрічі в Абу-Дабі узгоджуватиметься аж до дня поновлення діалогу", а самі переговори експертів можуть "за потреби тривати не один день". Він також додав, що сьогодні "Емірати є головним торговим партнером РФ в арабському світі".

Про ситуацію на Близькому Сході та угоду "Лукойлу"

Торкаючись іранської повістки, Кремль "закликає до стриманості та відмови від силових методів вирішення ситуації". Пєсков впевнений, що "переговорний потенціал щодо Ірану не вичерпаний, силові дії створять хаос у регіоні".

