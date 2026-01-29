logo

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле сделали заявления о переговорах с Украиной и об энергетическом перемирии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали заявления о переговорах с Украиной и об энергетическом перемирии

Песков: РФ ждет ответа от США по ДСНВ и призывает к отказу от силовых методов в ситуации с Ираном

29 января 2026, 12:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по ряду актуальных международных вопросов, затронув темы вооружений, региональных конфликтов и двустороннего сотрудничества.

О стратегической стабильности и Украине

Песков отметил отсутствие прогресса в диалоге с Вашингтоном: "РФ продолжает ждать от США ответ на инициативы по ДСНВ, но его пока не было". Комментируя возможную роль Берлина в урегулировании войны в Украине, он подчеркнул, что "о посредничестве Германии в переговорах по Украине речи не идет". При этом представитель Кремля "не стал комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной или переговорах о нем".

О диалоге в Абу-Даби и партнерстве с ОАЭ

Особое внимание уделено предстоящим контактам в Эмиратах. По словам Пескова, "модальность встречи в Абу-Даби будет согласовываться вплоть до дня возобновления диалога", а сами переговоры экспертов могут "при необходимости длиться не один день". Он также добавил, что на сегодня "Эмираты являются главным торговым партнером РФ в арабском мире".

О ситуации на Ближнем Востоке и сделке "Лукойла"

Касаясь иранской повестки, Кремль "призывает к сдержанности и отказу от силовых методов решения ситуации". Песков уверен, что "переговорный потенциал по Ирану не исчерпан, силовые действия создадут хаос в регионе".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в российском информационном пространстве начали активно распространять сообщения о якобы введенном запрете для ВС РФ на огневое поражение ряда целей в Украине. Согласно этой информации, с 7:00 утра 29 января 2026 действует табу на атаки по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по объектам критической инфраструктуры по всей территории страны.



