В України залишилося два місяці: військовий ЗСУ приголомшив планами по Росії

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Зима буде надзвичайно складною — попереджають і топпосадовці, і експерти, і військові. Зауважують, що ворог намагатиметься залишити українців без світла та тепла, а як наслідок — і без води. Ворог готується до зими та, ймовірно, робитиме ставку на енергетику.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Полковник ЗСУ, Герой України, командир бригади К-2 Сил безпілотних систем Кирило Верес розповів про ймовірні плани ворога та шанс для України.
Однак зауважив, що питання в іншому — що українські військова встигнуть зробити до того часу. З цього, за його словами, треба починати.
Зазначив, що далі буде третій місяць, буде четвертий… Буде далі буде життя, зауважив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у владних колах Росії паніка — ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. У такій ситуації Путіну залишається одне — завершувати війну. Ймовірно такий сценарій і готують у Кремлі.