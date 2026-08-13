В України залишилося два місяці: військовий ЗСУ приголомшив планами по Росії

Зима буде надзвичайно складною — попереджають і топпосадовці, і експерти, і військові. Зауважують, що ворог намагатиметься залишити українців без світла та тепла, а як наслідок — і без води. Ворог готується до зими та, ймовірно, робитиме ставку на енергетику.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Полковник ЗСУ, Герой України, командир бригади К-2 Сил безпілотних систем Кирило Верес розповів про ймовірні плани ворога та шанс для України.

“Я щиро вірю, що вони нам не винесуть енергетику. Я сподіваюсь. Вони у будь-якому випадку щось чекають і зараз не час їм ще завдавати ударів. Якщо вони щось вигадали, то ще не час”, — зауважив Верес і додав, що сам би ще не діставав туза з рукава, робив би це трохи пізніше.

Однак зауважив, що питання в іншому — що українські військова встигнуть зробити до того часу. З цього, за його словами, треба починати.

“Я думаю, що у нас ще місяців два є, щоб підпортити їм життя в рази”, — заінтригував полковник ЗСУ.

Зазначив, що далі буде третій місяць, буде четвертий… Буде далі буде життя, зауважив він.

“Треба довести ту країну, щоб вона вся розуміла, що живе в стадії війни. Вони ж не знали, "что война идет”. Хай, думають про свої міста. Хай вчать карту Росії”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у владних колах Росії паніка — ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. У такій ситуації Путіну залишається одне — завершувати війну. Ймовірно такий сценарій і готують у Кремлі.



