У Украины осталось два месяца: военный ВСУ ошеломил планами по России

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Кречмаровская Наталия
Зима будет чрезвычайно сложной – предупреждают и топ-чиновники, и эксперты, и военные. Отмечают, что враг постарается оставить украинцев без света и тепла, а как следствие — и без воды. Враг готовится к зиме и, вероятно, будет делать ставку на энергетику.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Полковник ВСУ, Герой Украины, командир бригады К-2 Сил беспилотных систем Кирилл Верес рассказал о возможных планах врага и шансе для Украины.
Однако заметил, что вопрос в другом – что украинские военные успеют сделать к тому времени. С этого, по его словам, нужно начинать.
Заметил, что дальше будет третий месяц, четвертый… Будет дальше будет жизнь, заметил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во властных кругах России паника — ситуация откровенно не в пользу Москвы: на фронте успехов нет, НПЗ и склады пылают, россияне уже не хотят умирать на войне, скрытая мобилизация срывается. В такой ситуации Путину остается одно – завершать войну. Вероятно, такой сценарий и готовят в Кремле.