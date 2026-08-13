У Украины осталось два месяца: военный ВСУ ошеломил планами по России

Зима будет чрезвычайно сложной – предупреждают и топ-чиновники, и эксперты, и военные. Отмечают, что враг постарается оставить украинцев без света и тепла, а как следствие — и без воды. Враг готовится к зиме и, вероятно, будет делать ставку на энергетику.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Полковник ВСУ, Герой Украины, командир бригады К-2 Сил беспилотных систем Кирилл Верес рассказал о возможных планах врага и шансе для Украины.

"Я искренне верю, что они нам не вынесут энергетику. Я надеюсь. Они в любом случае что-то ждут и сейчас не время им еще наносить удары. Если они что-то придумали, то еще не время", — заметил Верес и добавил, что сам бы еще не доставал туза из рукава, делал бы это чуть позже.

Однако заметил, что вопрос в другом – что украинские военные успеют сделать к тому времени. С этого, по его словам, нужно начинать.

"Я думаю, что у нас еще месяца два есть, чтобы подпортить им жизнь в разы", — заинтриговал полковник ВСУ.

Заметил, что дальше будет третий месяц, четвертый… Будет дальше будет жизнь, заметил он.

"Надо доказать ту страну, чтобы она вся понимала, что живет в стадии войны. Они ведь не знали, "что война идет". Пусть, думают о своих городах. Пусть учат карту России", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во властных кругах России паника — ситуация откровенно не в пользу Москвы: на фронте успехов нет, НПЗ и склады пылают, россияне уже не хотят умирать на войне, скрытая мобилизация срывается. В такой ситуации Путину остается одно – завершать войну. Вероятно, такой сценарий и готовят в Кремле.



