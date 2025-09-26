logo_ukra

«В Україні загинуло 1,7 мільйони військових»: що відомо
«В Україні загинуло 1,7 мільйони військових»: що відомо

Росіяни знову поширюють фейки про втрати українських військових на війні з Росією

26 вересня 2025, 17:51
Недилько Ксения

Ватажок спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що ЗСУ нібито втратили 1,7 млн військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.

Подібний вкид з аналогічними цифрами Центр уже спростовував 20 серпня. Не вигадавши нічого нового, російська пропаганда запустила його повторно вустами ватажка "Ахмату".

Тоді наголошувалося, що українська армія ніколи не мала чисельності 1,7 млн військових, тож такі "втрати" — вигадка російських фейкоробів, покликана деморалізувати ЗСУ та українське суспільство.

Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20.08.2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в три "котли" одночасно потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, — z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Ситуація катастрофічна, війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго" — визнає російський пропагандист Подоляка. Успіх сил оборони підтвердив і спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику біля Добропілля, а росіяни змушені відступати та буквально застрягли у вузькому проході, де їх б’ють по обидва боки.



