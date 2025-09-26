Главарь спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ якобы потеряли 1,7 млн военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«В Украине погибли 1,7 миллиона военных»: что известно

Подобный вброс с аналогичными цифрами Центр уже опровергал 20 августа. Не придумав ничего нового, российская пропаганда запустила его повторно устами предводителя "Ахмата".

Тогда отмечалось, что в украинской армии никогда не было численности 1,7 млн военных, поэтому такие "потери" — вымысел российских фейкоробов, призванный деморализовать ВСУ и украинское общество.

Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих в три раза превышают потери украинских воинов.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20.08.2025 россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов по поводу потерь Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в три "котла" одновременно попали российские войска на Покровском направлении. ВСУ лишили их путей ухода, — z-военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают подкрепления и конвои, уничтожая любые поставки. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Ситуация катастрофическая, войск почти в окружении людей не хватает, потери огромны, а последствия будут ощущаться еще долго" — признает российский пропагандист Подоляка. Успех сил обороны подтвердил и спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. По его словам, украинские войска разрушают российскую логистику у Доброполья, а россияне вынуждены отступать и буквально застряли в узком проходе, где их бьют по обе стороны.