В три "котли" одночасно потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу, — z-воєнкори скаржаться, що українські дрони відстежують підкріплення та конвої, знищуючи будь-які постачання. Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Українські військові загнали окупантів в три котли одночасно на Покровському напрямку

"Ситуація катастрофічна, війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго" — визнає російський пропагандист Подоляка.

Успіх сил оборони підтвердив і спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. За його словами, українські війська руйнують російську логістику біля Добропілля, а росіяни змушені відступати та буквально застрягли у вузькому проході, де їх б’ють по обидва боки.

Зазначається, що українські війська звільнили 160 км² та ще 170 км² зачистили, 7 н.п. звільнено та 9 зачищено.

Оточення фактично зруйнувало плани російських наступальних операцій навколо Покровська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лиманський напрямок зараз теж є одною із найгарячіших ділянок фронту, де противник вже закріпився у південній частині Торського і продемонстрував свій триколор. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

За його словами, у Торському на вул. Хвойній і Південній наших сил немає. Це дає росіянам можливість провести стабілізацію і спокійно готуватися до наступного етапу — штурму Ямполя.

"Паралельно ворог активізувався в районі Дерилового, там він проводить атаки і вже має просування у східній частині села. Якщо це село буде втрачено повністю, то наступним кроком для них стане Дробишеве, а це вже серйозна проблема – зайшовши туди, противник отримає вихід у тил нашої оборонної лінії перед самим Лиманом, обминаючи лобові штурми. Та сама логіка стосується і Ямполя, якщо його прорвуть – ворог зможе обстрілювати південну частину Лиману і фактично перекривати підходи й виїзди з міста", – наголошує військовий.