В три "котла" одновременно попали русские войска на Покровском направлении. ВСУ лишили их путей ухода, — z-военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают подкрепления и конвои, уничтожая любые поставки. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении

"Ситуация катастрофическая, войск почти в окружении людей не хватает, потери огромны, а последствия будут ощущаться еще долго" — признает российский пропагандист Подоляка.

Успех сил обороны подтвердил и спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. По его словам, украинские войска разрушают российскую логистику у Доброполья, а россияне вынуждены отступать и буквально застряли в узком проходе, где их бьют по обе стороны.

Отмечается, что украинские войска освободили 160 км и еще 170 км зачистили, 7 н.п. уволены и 9 зачищены.

Окружение практически разрушило планы русских наступательных операций вокруг Покровска.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лиманское направление сейчас тоже является одним из самых горячих участков фронта, где противник уже закрепился в южной части Торского и продемонстрировал свой триколор. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

По его словам, в Торском по ул. Хвойной и Южной наших сил нет. Это дает россиянам возможность провести стабилизацию и спокойно готовиться к следующему этапу – штурму Ямполя.

"Параллельно враг активизировался в районе Дерилово, там он проводит атаки и уже имеет продвижение в восточной части села. Если это село будет потеряно полностью, то следующим шагом для них станет Дробышево, а это уже серьезная проблема – зайдя туда, противник получит выход в тыл нашей оборонной линии перед самим Лиманом, обходя обликом. Ямполя, если его прорвут – враг сможет обстреливать южную часть Лимана и фактически перекрывать подходы и выезды из города", – отмечает военный.