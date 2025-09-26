logo

BTC/USD

109628

ETH/USD

3936.77

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении

Оккупанты попали в окружение у Покровска, украинское контрнаступление имеет успехи

26 сентября 2025, 11:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В три "котла" одновременно попали русские войска на Покровском направлении. ВСУ лишили их путей ухода, — z-военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают подкрепления и конвои, уничтожая любые поставки. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении

Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении

"Ситуация катастрофическая, войск почти в окружении людей не хватает, потери огромны, а последствия будут ощущаться еще долго" — признает российский пропагандист Подоляка.

Успех сил обороны подтвердил и спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. По его словам, украинские войска разрушают российскую логистику у Доброполья, а россияне вынуждены отступать и буквально застряли в узком проходе, где их бьют по обе стороны.

Отмечается, что украинские войска освободили 160 км и еще 170 км зачистили, 7 н.п. уволены и 9 зачищены.

Окружение практически разрушило планы русских наступательных операций вокруг Покровска.

Украинские военные загнали оккупантов в три котла одновременно на Покровском направлении - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лиманское направление сейчас тоже является одним из самых горячих участков фронта, где противник уже закрепился в южной части Торского и продемонстрировал свой триколор. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

По его словам, в Торском по ул. Хвойной и Южной наших сил нет. Это дает россиянам возможность провести стабилизацию и спокойно готовиться к следующему этапу – штурму Ямполя.

"Параллельно враг активизировался в районе Дерилово, там он проводит атаки и уже имеет продвижение в восточной части села. Если это село будет потеряно полностью, то следующим шагом для них станет Дробышево, а это уже серьезная проблема – зайдя туда, противник получит выход в тыл нашей оборонной линии перед самим Лиманом, обходя обликом. Ямполя, если его прорвут – враг сможет обстреливать южную часть Лимана и фактически перекрывать подходы и выезды из города", – отмечает военный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости