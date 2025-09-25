Лиманський напрямок зараз є одною із найгарячіших ділянок фронту, де противник вже закріпився у південній частині Торського і продемонстрував свій триколор. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни готуються до штурму: де ворог скоро може перекрити логістику

За його словами, у Торському на вул. Хвойній і Південній наших сил немає. Це дає росіянам можливість провести стабілізацію і спокійно готуватися до наступного етапу — штурму Ямполя.

"Паралельно ворог активізувався в районі Дерилового, там він проводить атаки і вже має просування у східній частині села. Якщо це село буде втрачено повністю, то наступним кроком для них стане Дробишеве, а це вже серйозна проблема – зайшовши туди, противник отримає вихід у тил нашої оборонної лінії перед самим Лиманом, обминаючи лобові штурми.

Та сама логіка стосується і Ямполя, якщо його прорвуть – ворог зможе обстрілювати південну частину Лиману і фактично перекривати підходи й виїзди з міста", – наголошує військовий.

Він зазначив, що також тривають важкі бої за Новоселівку, там розширюється сіра зона, ворог пробує закріпитися північніше і глибше в межах населеного пункту. Бої носять агресивний характер, сторони постійно змінюють позиції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку ворог продовжує створювати передумови щодо формування стійких плацдармів для дій відразу на кількох основних напрямках – Лиман, Сіверськ та річка Оскіл у південній частині однойменного водосховища. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військового кореспондента Богдана Мирошникова.