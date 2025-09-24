Цей напрямок дарма недооцінюють: звідси у росіян будуть виходи на дві області

На Лиманському напрямку ворог продовжує створювати передумови щодо формування стійких плацдармів для дій відразу на кількох основних напрямках – Лиман, Сіверськ та річка Оскіл у південній частині однойменного водосховища. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію військового кореспондента Богдана Мирошникова.

«У високих кабінетах можуть народити щось нестандартне та рішуче»: ще один напрямок може стати важким

За його словами, для виконання бойових завдань за останні 2 місяці на цей напрямок було передислоковано достатню кількість резервів з інших напрямків. Переважно — з Сумської та Вовчанської операційних зон.

"Основними дирекціями докладання зусиль є рокади, що ведуть до міст Лиман та Сіверськ. А також — рокади, що ведуть до південної частини Оскільського водосховища", – зазначає військкор.

За його даними, заостанній тиждень окупант просунувся на 4 км в районі н.п. Середнє, з явною націленістю на дві лінії: Олександрівка-Кримки-Яцьківка та Коровій Яр-Рубці.

"Ця плеяда населених пунктів блокує дорогу на Словʼянськ зі сходу та дає можливість підібратися до Святогірська.

В районі Шандриголового дуже важка ситуація. Ворог вже дістався західного берега р. Нітріус та далі хоче піти в район Новоселівки-Ярової. І, відповідно, досягнути північного берега Сіверського Дінця.

А далі — речі взаємоповʼязані з іншими ділянками", – повідомляє Мирошников.

Він зазначив, що одночасно окупанти штурмують наш укріпрайон в районі Ямполя та Дронівки, намагаючись перебратися на південний берег Сіверського Дінця. Це відноситься вже до сіверського напрямку, але він сильно впливає на Лиман.

"Бо якщо ворог захопить Святогірськ та Сіверськ і буде надалі рухатися флангами, наш величезний лиманський плацдарм опиниться в оперативному оточенні.

Так, ця справа у них може зайняти й рік.

Але дивлячись на темпи наступу ворога в районах Середнього, Шандриголового та Ямполя (+/- 4 км за тиждень), то ситуація виглядає критичною", – наголошує військкор.

Він підкреслює, що просте підсилення ділянки вже може не допомогти. Потрібні нестандартні дії.

"І тут питання — чи наші високі чини обʼєктивно оцінюють ситуацію та мають в голові план порятунку всього напрямку?

Нинішня ситуація на Добропільському напрямку показує, що у високих кабінетах можуть народити щось нестандартне та рішуче.

Маю сподівання, що лиманський напрямок не повторить долю весни 2022 року. Тоді у нашого гарнізону там була крута підготовка та гарне оснащення (як на ті часи). Але по наших воїнах тоді ворог проїхався катком найбільшої бронетанкової групи з часів 2-ї світової", – підкреслив військкор.

За його словами, зараз бронетанкові групи та оперативно-тактичні маневри бронею уходять в історію, бо панування дронів у повітрі назавжди змінить військове мистецтво.

Натомість, ворог згадав про "старі-добрі" методи просування піхотними групами часів 1-ї світової та осучаснив це, народивши тактику "тисячі порізів". Від якої надійної протиотрути в умовах чисельної меншості поки не існує, додав Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що місто Покровськ наразі дуже складна ділянка для військових, які його продовжують тримати. Проте такі бої можуть тривати ще дуже довго, вважає військовий кореспондент Богдан Мирошников.