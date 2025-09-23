Місто Покровськ наразі дуже складна ділянка для військових, які його продовжують тримати. Проте такі бої можуть тривати ще дуже довго, вважає військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Скільки можна втримувати Покровськ: «Потрібні адекватні управлінські рішення»

"Дуже важка логістика. Наші воїни тримають місто, і триматимуть його надалі. Але те, що відбувається на південних підходах — дуже не подобається. Окупантів трохи більш, ніж дофіга", – наголошує військкор.

За його словами, кількість ворожих втрат в боях довкола міста вражає.

"Вони можуть собі дозволити хоч цілу армію, хоч 10 армій покласти за місто. Їм абсолютно байдуже на це. Бої за Покровськ, думаю, ми ще довго будемо бачити. І всю осінь, і взимку. І, можливо, навесні. Питання в тому, скільки на морально-вольових можна буде тримати місто, і якою буде адекватність управлінських рішень", – зазначає Мирошников.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Відеозаписи, опубліковані 20 вересня та геолоковані 21 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Новопавлівки (на південь від Покровська).

Російський воєнкор стверджував, що російські війська просунулися на південь від Молодецького (на південний захід від Покровська).

"Покровський напрямок залишається найактивнішим сектором українського фронту, і що бої йдуть надзвичайно активно, включаючи контратаки українців. Українське формування, що діє на Покровському напрямку, 22 вересня повідомило, що російські війська активізували наступальні операції та продовжують атакувати українські військові групи. Зазначається, що російські війська продовжують використовувати тактику інфільтрації невеликими групами для проникнення в ближній тил України, і що російські війська проводять постійну розвідку. Українське формування повідомило, що російські війська щодня розгортають до 600 безпілотників з оглядом від першої особи", – зазначають в ISW .

