Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Про успіхи українських військових на Добропільському напрямку повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині: у Генштабі повідомили хороші новини

Зазначається, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб.

Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника.

Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення “обмінного фонду” для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі, наголошують у Генштабі.

Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Купʼянську зберігається важка ситуація. Ворог продовжує просочуватися малими групами у місто. Також продовжує закріплюватися в тих точках, куди зміг потрапити раніше. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію українського військового кореспондента Богдана Мирошникова.