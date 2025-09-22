За прошедшие сутки возобновлен контроль над 1,3 км, проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км Покровского района Донецкой области. Об успехах украинских военных в Добропольском направлении сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области: в Генштабе сообщили хорошие новости

Отмечается, что штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

В ходе ведения боевых действий уничтожены 43 оккупанта, общие потери противника – 65 человек.

Также уничтожены 11 единиц военной техники (артиллерийских систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклов – 1).

Всего за время операции, по состоянию на 00.00 22 сентября 2025, освобождено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено от ДРГ противника.

Возобновлен контроль над семью населенными пунктами, зачищен от ДРГ противника – девять.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них бесповоротные — 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи , отмечают в Генштабе.

Также оккупанты потеряли – 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 175, РСЗО – 5, автотехники – 441, мотоциклов и квадроциклов – 58, специальной техники – 1, БпЛА – 173.

