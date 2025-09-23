Город Покровск сейчас очень сложный участок для военных, которые его продолжают держать. Однако такие бои могут продолжаться очень долго, считает военный корреспондент Богдан Мирошников.

Сколько можно удерживать Покровск: «Нужны адекватные управленческие решения»

"Очень тяжелая логистика. Наши воины держат город и будут держать его в дальнейшем. Но то, что происходит на южных подходах – очень не нравится. Оккупантов немного больше, чем дофига", – отмечает военкор.

По его словам, количество вражеских потерь в боях вокруг города поражает.

"Они могут себе позволить хоть целую армию, хоть 10 армий положить за город. Им совершенно безразлично это. Бои за Покровск, думаю, мы еще долго будем видеть. И всю осень, и зимой. И, может быть, весной. Вопрос в том, сколько на морально-волевых можно будет держать город, и какова будет адекватность управленческих решений", – отмечает Мирошников.

По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Видеозаписи, опубликованные 20 сентября и геолокированные 21 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к центральной Новопавловке (южнее Покровска).

Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись к югу от Молодецкого (юго-западнее Покровска).

"Покровское направление остается самым активным сектором украинского фронта, и что бои идут очень активно, включая контратаки украинцев. Действующее на Покровском направлении украинское формирование 22 сентября сообщило, что российские войска активизировали наступательные операции и продолжают атаковать украинские военные группы. Отмечается, что российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации небольшими группами для проникновения в ближний тыл Украины и что российские войска проводят постоянную разведку. Украинское формирование сообщило, что российские войска ежедневно разворачивают до 600 беспилотников с осмотром от первого лица", – отмечают в ISW .

