Сколько можно удерживать Покровск: «Нужны адекватные управленческие решения»

Очень трудная ситуация на покровском направлении и вокруг города Покровска

23 сентября 2025, 10:48
Город Покровск сейчас очень сложный участок для военных, которые его продолжают держать. Однако такие бои могут продолжаться очень долго, считает военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Очень тяжелая логистика. Наши воины держат город и будут держать его в дальнейшем. Но то, что происходит на южных подходах – очень не нравится.

Оккупантов немного больше, чем дофига", – отмечает военкор.

По его словам, количество вражеских потерь в боях вокруг города поражает.

"Они могут себе позволить хоть целую армию, хоть 10 армий положить за город. Им совершенно безразлично это.

Бои за Покровск, думаю, мы еще долго будем видеть. И всю осень, и зимой. И, может быть, весной.

Вопрос в том, сколько на морально-волевых можно будет держать город, и какова будет адекватность управленческих решений", – отмечает Мирошников.

По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Видеозаписи, опубликованные 20 сентября и геолокированные 21 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к центральной Новопавловке (южнее Покровска).

Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись к югу от Молодецкого (юго-западнее Покровска).

"Покровское направление остается самым активным сектором украинского фронта, и что бои идут очень активно, включая контратаки украинцев. Действующее на Покровском направлении украинское формирование 22 сентября сообщило, что российские войска активизировали наступательные операции и продолжают атаковать украинские военные группы. Отмечается, что российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации небольшими группами для проникновения в ближний тыл Украины и что российские войска проводят постоянную разведку. Украинское формирование сообщило, что российские войска ежедневно разворачивают до 600 беспилотников с осмотром от первого лица", – отмечают в ISW.

