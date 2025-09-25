Лиманское направление сейчас является одним из самых горячих участков фронта, где противник уже закрепился в южной части Торского и продемонстрировал свой триколор. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне готовятся к штурму: где враг скоро может перекрыть логистику

По его словам, в Торском по ул. Хвойной и Южной наших сил нет. Это дает россиянам возможность провести стабилизацию и спокойно готовиться к следующему этапу – штурму Ямполя.

"Параллельно враг активизировался в районе Дерилово, там он проводит атаки и уже имеет продвижение в восточной части села. Если это село будет потеряна полностью, то следующим шагом для них станет Дробышево, а это уже серьезная проблема – зайдя туда, противник получит выход в тыл нашей оборонной линии перед самим Лиманом, минуя лобовые штурмы.

Та же логика касается и Ямполя, если его прорвут – враг сможет обстреливать южную часть Лимана и фактически перекрывать подходы и выезды из города", – отмечает военный.

Он отметил, что также продолжаются тяжелые бои за Новоселовку, там расширяется серая зона, враг пытается закрепиться севернее и глубже в пределах населенного пункта. Бои носят агрессивный характер, стороны постоянно меняют позиции.

