Россияне готовятся к штурму: где враг скоро может перекрыть логистику

Штурм Ямполя будет представлять угрозу Лиману и логистике в этом направлении

25 сентября 2025, 10:26
Лиманское направление сейчас является одним из самых горячих участков фронта, где противник уже закрепился в южной части Торского и продемонстрировал свой триколор. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

По его словам, в Торском по ул. Хвойной и Южной наших сил нет. Это дает россиянам возможность провести стабилизацию и спокойно готовиться к следующему этапу – штурму Ямполя.

"Параллельно враг активизировался в районе Дерилово, там он проводит атаки и уже имеет продвижение в восточной части села. Если это село будет потеряна полностью, то следующим шагом для них станет Дробышево, а это уже серьезная проблема – зайдя туда, противник получит выход в тыл нашей оборонной линии перед самим Лиманом, минуя лобовые штурмы.

Та же логика касается и Ямполя, если его прорвут – враг сможет обстреливать южную часть Лимана и фактически перекрывать подходы и выезды из города", – отмечает военный.

Он отметил, что также продолжаются тяжелые бои за Новоселовку, там расширяется серая зона, враг пытается закрепиться севернее и глубже в пределах населенного пункта. Бои носят агрессивный характер, стороны постоянно меняют позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении враг продолжает создавать предпосылки по формированию устойчивых плацдармов для действий сразу на нескольких основных направлениях – Лиман, Северск и река Оскол в южной части одноименного водохранилища. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.



