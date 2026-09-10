В України заберуть головний козир у війні: Путін уже “потирає руки”

Після візиту спецпредставників Трампа до Москви та Києва заговорили про енергетичне перемир’я. Росія, ймовірно, занепокоєна можливими обстрілами енергооб’єктів, що призведе до неминучого блекауту у багатьох містах. В Україні ж прогнозують дуже важку зиму, адже енергетика зазнала уражень від осені 2022 року. Штучний інтелект оцінив пропозицію енергетичного перемир’я та вказав, яка сторона більше виграє від цього.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini звертає увагу на подвійний характер такого перемир’я. Для України припинення атак на енергетику напередодні зими справді могло б зменшити ризики проблем зі світлом і теплом та допомогти уникнути гуманітарних проблем у містах.

Але є інша сторона. На думку чат-бота, пауза може дати Росії час відновити пошкоджені нафтопереробні заводи, накопичити паливо й стабілізувати власну економіку. Кремль також позбувся б ризику подальшого пошкодження енергетичної інфраструктури європейської частини країни.

Окремий ризик Gemini бачить у можливій нерівності умов. Якщо Росія припинить бити по українських ТЕС, але продовжить атакувати порти та логістику, економічний тиск на Україну нікуди не зникне.

Тому висновок чат-бота жорсткий: “Зупиняти удари по НПЗ зараз не варто”. Без деокупації або надійних гарантій Київ, на думку Gemini, фактично відмовиться від одного з найсильніших важелів переговорного тиску.

Чат-бот Copilot також вважає удари України по російських НПЗ стратегічним інструментом. Вони, за його оцінкою, створюють проблеми з паливом, ускладнюють військову логістику та б’ють по доходах Кремля.

Саме системність атак, вважає чат-бот, і створює для Росії серйозний тиск. Якщо Київ погодиться на паузу, Москва отримає можливість ремонтувати пошкоджені підприємства, відновлювати виробництво та стабілізувати внутрішній ринок.

Для України наслідком стане втрата важеля, який частково компенсує нерівність ресурсів на фронті. Водночас продовження атак демонструє союзникам, що Київ зберігає здатність діяти асиметрично.

Copilot фактично виступає проти односторонньої паузи. На його думку, енергетичний фронт для України поки залишається важливим елементом тиску на противника.

Чат-бот Grok також не радить Україні зупиняти удари. Вважає, що атаки вже створили для Росії проблеми: частина потужностей не працює, паливо дорожчає, а логістика ускладнюється.

Пауза, за його оцінкою, дозволить Москві використати час для ремонту підприємств та адаптації до наслідків ударів. Натомість Україна ризикує втратити можливість впливати на російські ресурси для війни.

Grok окремо наголошує: енергетичне перемир’я без реальних гарантій і без припинення всієї війни може перетворитися лише на тимчасову паузу, яку Кремль використає у власних інтересах.

Усі три чат-боти сходяться в головному: енергетичне перемир’я без гарантій може дати Росії більше переваг, ніж Україні. Моделі ШІ вказують на ризик відновлення російських НПЗ та втрати Києвом важеля тиску.

Відрізняються лише акценти: Gemini більше говорить про стратегічний дисбаланс, Copilot — про економічний і військовий ефект атак, а Grok — про практичну вигоду паузи для Москви. Спільний висновок один: погоджуватися на перемир’я без взаємності та чітких умов Україні ризиковано.

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