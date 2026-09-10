Це найкраще завершення війни для України: що буде з кордонами 1991 року

Варіанти, можливості та сценарії завершення війни обговорюють і в українському, і у світовому політикумі. Розробляли різні плани — були пропозиції від України, США, ЄС, Росії тощо. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найкращий сценарій завершення війни для України.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає оптимальним сценарієм мир, після якого Росія не матиме можливості легко розпочати нову війну. Першим кроком має стати реальне припинення вогню, а далі — домовленості про довгострокову безпеку України.

Ключовими умовами названі сильна українська армія, масштабна допомога Заходу та чіткий механізм покарання країни-агресорки у разі повторного нападу.

Окремо ChatGPT пропонує не намагатися вирішити питання окупованих територій одним документом. Бойові дії можна зупинити по нинішній лінії фронту, але без юридичного визнання російської анексії. Остаточний статус територій у такому випадку залишиться предметом майбутніх переговорів.

Для України, переконує чат-бот, небезпечним був би мир, який просто дасть Кремлю час підготуватися до нового наступу. Натомість поєднання сильної армії, західних гарантій, європейської інтеграції та можливості дипломатичного повернення територій може стати справжнім завершенням війни.

Чат-бот Gemini також відкинув ідею швидкого миру без гарантій. Його базовий сценарій — зупинка бойових дій із фіксацією нинішньої лінії фронту, але без юридичного визнання окупованих територій російськими.

На думку чат-бота, Україна має отримати “залізобетонні гарантії безпеки”. Серед варіантів він називає вступ до НАТО або прямий безпековий союз зі США та ключовими європейськими державами. Додатковим елементом можуть стати європейський військовий контингент та системи ППО в Україні.

Другий великий блок — економіка. Після завершення активних бойових дій Києву необхідний масштабний план відбудови, залучення інвестицій та швидша інтеграція до ЄС.

Фактично Gemini пропонує перетворити Україну на державу, яка буде занадто добре захищена, щоб Росія могла легко повторити агресію. Саме тому чат-бот використовує образ “сталевого їжака” — сильної країни з потужною армією та підтримкою Заходу.

Чат-бот Grok запропонував найбільш жорсткий із трьох варіантів. Ідеальним результатом він називає відхід російських військ до кордонів 1991 року або принаймні міжнародне визнання окупованих земель тимчасово захопленими, а не російськими.

Водночас чат-бот визнає, що такий сценарій зараз далекий від реальності. Тому практичнішим варіантом називає міцне перемир’я з гарантіями безпеки та без юридичного визнання територіальних втрат України.

Grok також робить акцент на сильній українській армії, підтримці партнерів, вступі до ЄС і перспективі членства в НАТО. Окремо він згадує відповідальність агресора, повернення українців додому та відновлення зруйнованих міст.

Головна пересторога Grok — так званий “гнилий мир”, який лише відкладе нову війну. На його думку, Україна має завершити війну не просто як держава, що вижила, а як вільна європейська країна.

Усі три чат-боти фактично погодилися в одному: простого припинення вогню недостатньо. Україна не повинна юридично відмовлятися від окупованих територій, а майбутній мир має передбачати сильну українську армію та реальні гарантії безпеки.

Відмінність — у бажаному рівні результату. ChatGPT і Gemini більше говорять про реалістичне замороження бойових дій без юридичних поступок. Grok ставить планку вище — повернення до кордонів 1991 року або максимально наближений до цього результат.

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