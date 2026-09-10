Это лучшее завершение войны для Украины: что будет с границами 1991 года

Варианты, возможности и сценарии завершения войны обсуждают и в украинском, и в мировом политикуме. Разрабатывали разные планы — были предложения от Украины, США, ЕС, России и т.д. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой лучший сценарий завершения войны для Украины.

Мирное соглашение. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает оптимальным сценарием мир, после которого у России не будет возможности легко начать новую войну. Первым шагом должно стать реальное прекращение огня, а дальше – договоренности о долгосрочной безопасности Украины.

Ключевыми условиями названы сильная украинская армия, масштабная помощь Запада и четкий механизм наказания страны-агрессоры в случае повторного нападения.

Отдельно ChatGPT предлагает не пытаться решить вопрос оккупированных территорий одним документом. Боевые деяния можно приостановить по сегодняшней полосы фронта, но без юридического признания российской аннексии. Окончательный статус территорий в таком случае остается предметом будущих переговоров.

Для Украины, убеждает чат-бот, опасен был бы мир, который просто даст Кремлю время подготовиться к новому наступлению. Сочетание сильной армии, западных гарантий, европейской интеграции и возможности дипломатического возвращения территорий может стать настоящим завершением войны.

Чат-бот Gemini также отверг идею быстрого мира без гарантий. Его базовый сценарий – остановка боевых действий с фиксацией нынешней линии фронта, но без юридического признания оккупированных территорий российскими.

По мнению чат-бота, Украина должна получить "железобетонные гарантии безопасности". Среди вариантов он называет вступление в НАТО или прямой союз безопасности с США и ключевыми европейскими государствами. Дополнительным элементом может стать европейский военный контингент и системы ПВО в Украине.

Второй большой блок – экономика. После завершения активных боевых действий Киеву необходим масштабный план восстановления, привлечение инвестиций и более быстрая интеграция в ЕС.

Фактически Gemini предлагает превратить Украину в государство, которое будет слишком хорошо защищено, чтобы Россия могла легко повторить агрессию. Именно поэтому чат-бот использует образ стального ежа — сильной страны с мощной армией и поддержкой Запада.

Чат-бот Grok предложил самый жесткий из трех вариантов. Идеальным результатом он называет отход русских войск к границам 1991 года или, по крайней мере, международное признание оккупированных земель временно захваченными, а не русскими.

В то же время чат-бот признает, что такой сценарий сейчас далек от реальности. Поэтому более практичным вариантом называет крепкое перемирие с гарантиями безопасности и без юридического признания территориальных потерь Украины.

Grok также делает акцент на сильной украинской армии, поддержке партнеров, вступлении в ЕС и перспективе членства в НАТО. Отдельно он упоминает ответственность агрессора, возвращение украинцев домой и восстановление разрушенных городов.

Главное предостережение Grok — так называемый "гнилой мир", который только отложит новую войну. По его мнению, Украина должна завершить войну не просто как выжившее государство, а как свободная европейская страна.

Все три чат-бота фактически согласились в одном: простого прекращения огня недостаточно. Украина не должна юридически отказываться от оккупированных территорий, а будущий мир должен предусматривать сильную украинскую армию и реальные гарантии безопасности.

Различие – в желаемом уровне результата. ChatGPT и Gemini больше говорят о реалистичной заморозке боевых действий без юридических уступок. Grok ставит планку повыше – возвращение к границам 1991 года или максимально приближенный к этому результат.

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