У Украины заберут главный козырь в войне: Путин уже "потирает руки"

После визита спецпредставителей Трампа в Москву и Киев заговорили об энергетическом перемирии. Россия, вероятно, обеспокоена возможными обстрелами энергообъектов, что приведет к неизбежному блэкауту во многих городах. В Украине же прогнозируют очень тяжелую зиму, ведь энергетика потерпела поражение с осени 2022 года. Искусственный интеллект оценил предложение энергетического перемирия и указал, какая сторона больше выиграет от этого.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini обращает внимание на двойной характер такого перемирия. Для Украины прекращение атак на энергетику накануне зимы действительно могло бы снизить риски проблем со светом и теплом и помочь избежать гуманитарных проблем в городах.

Но есть другая сторона. По мнению чат-бота, пауза может дать России время восстановить поврежденные нефтеперерабатывающие заводы, накопить топливо и стабилизировать свою экономику. Кремль также избавился бы от риска дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры европейской части страны.

Отдельный риск Gemini видит в возможном неравенстве условий. Если Россия перестанет бить по украинским ТЭС, но продолжит атаковать порты и логистику, экономическое давление на Украину никуда не исчезнет.

Поэтому вывод чат-бота жесткий: "Останавливать удары по НПЗ сейчас не стоит". Без деоккупации или надежных гарантий Киев, по мнению Gemini, фактически откажется от одного из сильнейших рычагов переговорного давления.

Чат-бот Copilot также считает удары Украины по российским НПЗ стратегическим инструментом. Они, по его оценке, создают проблемы с топливом, усложняют военную логистику и бьют по доходам Кремля.

Именно системность атак, считает чат-бот, и создает для России серьезное давление. Если Киев согласится на паузу, Москва получит возможность ремонтировать поврежденные предприятия, возобновлять производство и стабилизировать внутренний рынок.

Для Украины следствием станет потеря рычага, частично компенсирующего неравенство ресурсов на фронте. В то же время, продолжение атак демонстрирует союзникам, что Киев сохраняет способность действовать асимметрично.

Copilot фактически выступает против односторонней паузы. По его мнению, энергетический фронт для Украины пока остается важным элементом давления противника.

Чат-бот Grok также не рекомендует Украине останавливать удары. Полагает, что атаки уже создали для России проблемы: часть мощностей не работает, топливо дорожает, а логистика усложняется.

Пауза, по его оценке, позволит Москве использовать время для ремонта предприятий и адаптации к последствиям ударов. Украина рискует потерять возможность влиять на российские ресурсы для войны.

Grok отдельно подчеркивает: энергетическое перемирие без реальных гарантий и без прекращения всей войны может превратиться только в временную паузу, которую Кремль использует в собственных интересах.

Все три чата сходятся в главном: энергетическое перемирие без гарантий может дать России больше преимуществ, чем Украине. Модели ИИ указывают на риск восстановления российских НПЗ и потери Киевом рычага давления.

Отличаются лишь акценты: Gemini больше говорит о стратегическом дисбалансе, Copilot – об экономическом и военном эффекте атак, а Grok – о практической выгоде паузы для Москвы. Общий вывод один: соглашаться на перемирие без взаимности и четких условий в Украине рискованно.

Напомним: портал "Комментарии" писал о лучшем сценарии завершения войны для Украины.



